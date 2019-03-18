Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Hollanda'da Polisin Operasyon Yaptığı Bölgedeki Türkler Dha'ya Konuştu

Dha Dış – Hollanda'da Polisin Operasyon Yaptığı Bölgedeki Türkler Dha'ya Konuştu

19 dakika önce

Hollanda'nın Utrecht kentinde, 3 kişiyi öldürüp, 9 kişiyi de yaralayan şüphelinin bulunduğu düşünülen bölgede polisin operasyonu sürüyor.

Dha Dış – Hollanda'da Polisin Operasyon Yaptığı Bölgedeki Türkler Dha'ya Konuştu, System.String[]
Hollanda'nın Utrecht kentinde, 3 kişiyi öldürüp, 9 kişiyi de yaralayan şüphelinin bulunduğu düşünülen bölgede polisin operasyonu sürüyor.

Hollanda polisinin şüphelinin kimliği ve fotoğrafını yayınlamasının ardından, bölgede yaşayan Türkler de operasyonun sürdüğü Kanaleneiland semtine geldi.

"RUHSAL SORUNLARI OLAN BİRİ"

Türkler, "Öğrendiğimiz kadarı saldırgan, yengesini öldürdükten sonra tramvaya biniyor ve bir durak sonra indikten sonra da iki kişiyi de orada öldürüyor. Türk olduğunu söylüyorlar ama inşallah öyle değildir" diye konuştu. Polisin olayın şüphelisi olarak duyurduğu ismi tanıdıklarını söyleyen bazı Türkler, "Ruhsal sorunları olan, ailevi sorunları olan biriydi. Cezaevi geçmişi olmuştu. Hollanda hükumeti bunu teröre bağlıyor ama biz öyle sanmıyoruz" dedi.

Polisin bölgede operasyonu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

Türklerin konuşmaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:16 Kaynak: DHA

Utrecht, Hollanda, Güncel
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