Dha Dış – Hollanda'da Polisin Operasyon Yaptığı Bölgedeki Türkler: "Ruhsal Sorunları Vardı" - Hd -...
32 dakika önce
– Hollanda Polis Teşkilatı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırının şüphelisi olan Gökmen Tanış'ın Oudenoord'da gözaltına alındığını duyurdu.
– Hollanda Polis
Teşkilatı Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, saldırının şüphelisi olan Gökmen Tanış'ın Oudenoord'da gözaltına alındığını duyurdu.
Polisin şüpheliyi yakalama çalışması sırasında, bölgede yaşayan Türkler de operasyonun sürdüğü alana geldi.
"RUHSAL SORUNLARI VARDI"
Türkler, "Net değil ama öğrendiğimiz kadarı ile saldırgan, yengesini öldürdükten sonra tramvaya biniyor ve bir durak sonra indikten sonra da iki kişiyi de orada öldürüyor. Türk olduğunu söylüyorlar ama inşallah öyle değildir" diye konuştu. Polisin olayın şüphelisi olarak duyurduğu ismi tanıdıklarını Türkler, "Ruhsal sorunları olan, ailevi sorunları olan biriydi. Cezaevi geçmişi olmuştu. Hollanda hükumeti bunu teröre bağlıyor ama biz öyle sanmıyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yerinden görüntüler
Türklerin konuşmaları
Polislerin görüntüleri
Arka sokaklarda emniyet tedbiri alan atlı polisler
Olay yerinden (Tramvay durağı ) görüntüleri
Kalabalık basın mensupları
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:18 Kaynak: DHA
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