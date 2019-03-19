Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Hollanda'da Polisin Operasyon Yaptığı Bölgedeki Türkler: "Ruhsal Sorunları Vardı" - Hd -...

Dha Dış – Hollanda'da Polisin Operasyon Yaptığı Bölgedeki Türkler: "Ruhsal Sorunları Vardı" - Hd -...

32 dakika önce

– Hollanda Polis Teşkilatı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırının şüphelisi olan Gökmen Tanış'ın Oudenoord'da gözaltına alındığını duyurdu.

Dha Dış – Hollanda'da Polisin Operasyon Yaptığı Bölgedeki Türkler:
Hollanda Polis Teşkilatı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırının şüphelisi olan Gökmen Tanış'ın Oudenoord'da gözaltına alındığını duyurdu.

Polisin şüpheliyi yakalama çalışması sırasında, bölgede yaşayan Türkler de operasyonun sürdüğü alana geldi.

"RUHSAL SORUNLARI VARDI"

Türkler, "Net değil ama öğrendiğimiz kadarı ile saldırgan, yengesini öldürdükten sonra tramvaya biniyor ve bir durak sonra indikten sonra da iki kişiyi de orada öldürüyor. Türk olduğunu söylüyorlar ama inşallah öyle değildir" diye konuştu. Polisin olayın şüphelisi olarak duyurduğu ismi tanıdıklarını Türkler, "Ruhsal sorunları olan, ailevi sorunları olan biriydi. Cezaevi geçmişi olmuştu. Hollanda hükumeti bunu teröre bağlıyor ama biz öyle sanmıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

Türklerin konuşmaları

Polislerin görüntüleri

Arka sokaklarda emniyet tedbiri alan atlı polisler

Olay yerinden (Tramvay durağı ) görüntüleri

Kalabalık basın mensupları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:18 Kaynak: DHA

Twitter, Polis, Hollanda, Güncel
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