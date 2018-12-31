Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hollanda'da Schiphol Havalimanı'nda Bomba Paniği

Dha Dış - Hollanda'da Schiphol Havalimanı'nda Bomba Paniği

1 saat önce

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bir kişinin bomba ihbarında bulunması üzerine havalimanın bazı bölümlerindeki yolcular tahliye edildi, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Dha Dış - Hollanda'da Schiphol Havalimanı'nda Bomba Paniği, System.String[]
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bir kişinin bomba ihbarında bulunması üzerine havalimanın bazı bölümlerindeki yolcular tahliye edildi, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yerel basın, kısa sürede şüphelinin gözaltına alındığını; havalimanındaki seyrin normale döndüğünü yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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havalimanından görüntü

Havalimanı dışındakilerden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:04 Kaynak: DHA

Amsterdam, Hollanda, Schiphol Havalimanı, Güncel
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