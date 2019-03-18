Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hollanda'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı (3) - Ek Görüntüler

Dha Dış - Hollanda'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı (3) - Ek Görüntüler

52 dakika önce

Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Dha Dış - Hollanda'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı (3) - Ek Görüntüler, System.String[]
Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Saldırı 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarında meydana geldi.

HLN gazetesi saldırganın birden çok yerde saldırıda bulunmuş olmasından şüphelenildiğini duyurdu

Polis ekipleri, saldırganın saklandığı düşünülen bir binaya operasyon düzenliyor. Olay yerine terör uzmanı ekipler de yönlendirildi. Helikopterler de havadan takip yapıyor.

Hollanda polisi, 'terör' saldırısı olmasından şüpheleniyor. Bölgede okullara kapılarını kapalı tutma talimatı verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerin binaya operasyonları

GEÇİLENLER:

Polis araçlarının görüntüleri

Olay yeri

Fotoğraflar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:44 Kaynak: DHA

Utrecht, Hollanda, Güncel
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