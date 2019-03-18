Dha Dış - Hollanda'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı (3) - Ek Görüntüler
52 dakika önce
Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Saldırı 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarında meydana geldi.
HLN gazetesi saldırganın birden çok yerde saldırıda bulunmuş olmasından şüphelenildiğini duyurdu
Polis ekipleri, saldırganın saklandığı düşünülen bir binaya operasyon düzenliyor. Olay yerine terör uzmanı ekipler de yönlendirildi. Helikopterler de havadan takip yapıyor.
Hollanda polisi, 'terör' saldırısı olmasından şüpheleniyor. Bölgede okullara kapılarını kapalı tutma talimatı verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Polislerin binaya operasyonları
GEÇİLENLER:
Polis araçlarının görüntüleri
Olay yeri
Fotoğraflar
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:44 Kaynak: DHA
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