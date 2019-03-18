Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hollanda'da Silahlı Saldırı 1 Ölü, 6 Yaralı

Dha Dış - Hollanda'da Silahlı Saldırı 1 Ölü, 6 Yaralı

1 saat önce

Dha DIŞ - Hollanda'da silahlı saldırı 1 ölü, 6 yaralı (3)Hollanda (DHA) - Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Dha DIŞ - Hollanda'da silahlı saldırı 1 ölü, 6 yaralı (3)

Hollanda (DHA) - Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

HLN gazetesi saldırganın birden çok yerde saldırıda bulunmuş olmasından şüphelenildiğini duyurdu

Utrecht polisi, 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarında silahlı saldırının gerçekleştirildiğini, saldırı sebebiyle yaralıların olduğunu duyurdu.

Polis kaçan saldırının peşine düştü. Bölgeye terör uzmanı ekipler de yönlendirildi. Helikopterler de havadan takip yapıyor. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Hollanda polisi, 'terör' saldırısı olmasından şüpheleniyor.

Bölgede okullara kapılarını kapalı tutma talimatı verildi.

Polis ekipleri, saldırganın saklandığı düşünülen bir binaya operasyon düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:49 Kaynak: DHA

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