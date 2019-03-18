Dha Dış - Hollanda'da Silahlı Saldırı.. Yerel Basın: 1 Ölü (2)

Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, birçok kişinin vurularak yaralandığı belirtildi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, birçok kişinin vurularak yaralandığı belirtildi.



HLN gazetesi saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini; saldırganın birden çok yerde saldırıda bulunmuş olmasından şüphelenildiğini duyurdu



Utrecht polisi, 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarında silahlı saldırının gerçekleştirildiğini, saldırı sebebiyle yaralıların olduğunu duyurdu.



Polis kaçan saldırının peşine düştü. Bölgeye terör uzmanı ekipler de yönlendirildi. Helikopterler de havadan takip yapıyor. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.



Hollanda polisi, 'terör' saldırısı olmasından şüpheleniyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Polis araçlarının görüntüleri



Olay yeri



Fotoğraflar

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