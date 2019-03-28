Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hollanda'daki Saldırıda Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Dha Dış - Hollanda'daki Saldırıda Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

57 dakika önce

– Hollanda'nın Utrecht kentinde 24 Ekim Meydanı'ndaki tramvay istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi.

Dha Dış - Hollanda'daki Saldırıda Ölü Sayısı 4'e Yükseldi, System.String[]
Hollanda'nın Utrecht kentinde 24 Ekim Meydanı'ndaki tramvay istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi.

Hollanda polisi, 18 Mart'ta meydana gelen saldırıda yaralanan 74 yaşındaki bir erkeğin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini, böylece saldırıda ölü sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu. Polis, saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğünü duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:17 Kaynak: DHA

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