Dha Dış - Hollanda'daki Saldırıda Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
57 dakika önce
– Hollanda'nın Utrecht kentinde 24 Ekim Meydanı'ndaki tramvay istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi.
– Hollanda
'nın Utrecht
kentinde 24 Ekim
Meydanı'ndaki tramvay istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi.
Hollanda polisi, 18 Mart'ta meydana gelen saldırıda yaralanan 74 yaşındaki bir erkeğin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini, böylece saldırıda ölü sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu. Polis
, saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğünü duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:17 Kaynak: DHA
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