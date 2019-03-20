Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hollanda Polisi: 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı, Yeni Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Dha Dış - Hollanda Polisi: 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı, Yeni Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

2 saat önce

– Hollanda polisi, pazartesi günü meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında yeni bir şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Dha Dış - Hollanda Polisi: 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı, Yeni Bir Şüpheli Gözaltına Alındı, System.String[]
–  Hollanda polisi, pazartesi günü meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında yeni bir şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Saldırıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 37 yaşındaki Türk şüphelinin ardından 2 kişiyi daha gözaltına aldığını belirten Hollanda polisi, 23 ve 27 yaşındaki bu kişilerin artık şüpheli olmadıklarını ve serbest bırakıldıklarını bildirdi.

Ayrıca bildiride, Utrecht'te, yerel saat ile 03: 30 civarı 40 yaşındaki yeni bir şüphelinin saldırıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve şüphelinin, saldırıdaki rolünün araştırıldığı bilgisi yer aldı.

Asıl şüpheli olan 37 yaşında bir Türk ise halen cezaevinde.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:23 Kaynak: DHA

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