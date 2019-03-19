Dha Dış - Hollanda Polisinin Operasyon Sonrası Şüpheliyi Olay Yerinden Götürdüğü Anlar
1 saat önce
Dha DIŞ - Hollanda polisinin operasyon sonrası şüpheliyi olay yerinden götürdüğü anlar(Tür: Dış)
Dha DIŞ - Hollanda
polisinin operasyon sonrası şüpheliyi olay yerinden götürdüğü anlar
(Tür: Dış)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:20 Kaynak: DHA
Düğün Salonunda Kumar Baskını! 54 Kişi Gözaltına Alındı
Hollanda Saldırganının Eski Kız Arkadaşı Konuştu: O Bir Terörist Değil, Psikopat
Saldırgan Bir Kişiye Odaklanmıştı"
Hollanda Saldırganı Gökmen Tanış'ın, Kadın Muhabiri Taciz Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı