Dha Dış - Hollanda Polisinin Operasyon Sonrası Şüpheliyi Olay Yerinden Götürdüğü Anlar
1 saat önce
Hollanda Polisi, Twitter hesabından saldırının şüphelisinin Oudenoord'da gözaltına alındığını duyurmuştu.
Hollanda Polisi, Twitter hesabından saldırının şüphelisinin Oudenoord'da gözaltına alındığını duyurmuştu. Polisin, 3 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra bölgeden götürdüğü anları, bölgede yaşayan bir vatandaş görüntüledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Şüphelinin araca bindirilip götürülmesi
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:21 Kaynak: DHA
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