Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hollanda Polisinin Operasyon Sonrası Şüpheliyi Olay Yerinden Götürdüğü Anlar

Dha Dış - Hollanda Polisinin Operasyon Sonrası Şüpheliyi Olay Yerinden Götürdüğü Anlar

1 saat önce

Hollanda Polisi, Twitter hesabından saldırının şüphelisinin Oudenoord'da gözaltına alındığını duyurmuştu.

Dha Dış - Hollanda Polisinin Operasyon Sonrası Şüpheliyi Olay Yerinden Götürdüğü Anlar, System.String[]
Hollanda Polisi, Twitter hesabından saldırının şüphelisinin Oudenoord'da gözaltına alındığını duyurmuştu. Polisin, 3 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra bölgeden götürdüğü anları, bölgede yaşayan bir vatandaş görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin araca bindirilip götürülmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:21 Kaynak: DHA

Twitter, Hollanda, Güncel
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