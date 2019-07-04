DHA DIŞ - Honduras'ta balıkçı teknesi battı:   27 ölü

Honduras 'ta balıkçı teknesi battı, 27 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de kayıp.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Honduras'ın Karayip Denizi kıyısındaki Puerto LEmpira şehrinin 80 mil kuzeyinde 'Captain Waly' isimli bir balıkçı teknesi battı. Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Jose Meza meydana gelen olayda 27 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Ayrıca, sabah saatlerinde aynı bölgede 'Miss Francely' isimli başka bir balıkçı teknesinin battığı ve bu tekneden birçok kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Meza, ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.