DHA DIŞ- Hong Kong'da göstericiler meclis binasına girdi
19 dakika önce
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericiler, bugün de protestolarına devam etti.
Hong Kong
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:41 Kaynak: DHA
'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericiler, bugün de protestolarına devam etti.
Yerel medya, protestocuların, metal korkuluk ile camları kırarak meclis binasına zorla giriş yaptıklarını duyurdu. Ayrıca, göstericilerin meclis binası içerisindeki eşyalara da zarar verdikleri belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Protestocuların meclis binası içerisindeki görüntüsü
- Çin
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