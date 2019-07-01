Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Hong Kong'da göstericiler meclis binasına girdi
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DHA DIŞ- Hong Kong'da göstericiler meclis binasına girdi

19 dakika önce

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericiler, bugün de protestolarına devam etti.

DHA DIŞ- Hong Kong'da göstericiler meclis binasına girdi, System.String[]
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericiler, bugün de protestolarına devam etti.
Yerel medya, protestocuların, metal korkuluk ile camları kırarak meclis binasına zorla giriş yaptıklarını duyurdu. Ayrıca, göstericilerin meclis binası içerisindeki eşyalara da zarar verdikleri belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Protestocuların meclis binası içerisindeki görüntüsü


- Çin
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:41 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel
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