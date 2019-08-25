Son Dakika Haberleri: Dha dış- hong kong'daki protestolarda polis müdahalesi
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Dha dış- hong kong'daki protestolarda polis müdahalesi

55 dakika önce

Hong Kong'da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar, polis izni ile devam ediyor.

Dha dış- hong kong'daki protestolarda polis müdahalesi, System.String[]
Hong Kong'da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar, polis izni ile devam ediyor. Eylemcilere polis biber gazıyla müdahale etti.

Hong Kong'da devam eden protestolarda, polis, eylemcilere Kwai Chung Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Alanı'ndan, Tsuen Wan Parkı'na yürümeleri için izin vermişti. Ancak, Yeung UK Yolu üzerinde eylemcileri karşılayan polis ve eylemciler arasında arbedeler yaşandı. Polis, biber gazı ve tazyikli su ile eylemcilere müdahale etti. Aynı zamanda, Tsuen Wan Parkı içerisinde toplanan eylemciler, polis izni ile gösterilerine devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Polis ve eylemcilerin bekleyiş anları
-Polis müdahalesi
-Eylemcilerin yürüyüşü


Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:41 Kaynak: DHA
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