Dha Dış - Hulusi Akar, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic ile Görüştü
7 saat önce
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic ile görüştü.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de bulunan Milli Savunma Bakanı
Akar, Karadağ
Savunma Bakanı Predrag Boskovic ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği konuları ele alındı.
GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:11 Kaynak: DHA
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