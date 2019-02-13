Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hulusi Akar, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic ile Görüştü

Dha Dış - Hulusi Akar, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic ile Görüştü

7 saat önce

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic ile görüştü.

Dha Dış - Hulusi Akar, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic ile Görüştü, System.String[]
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği konuları ele alındı.

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ

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Görüşmeden fotoğraflar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:11 Kaynak: DHA

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