Dha Dış - Hulusi Akar, Kosova'daki Türk Taburunu Ziyaret Etti
1 saat önce
Kosova'da bulunan Milli Savunma Bakani Hulusi Akar, Priştine'deki resmi temasları ardından bugün Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'e geçti.
Kosova
'da bulunan Milli Savunma Bakani Hulusi Akar
, Priştine
'deki resmi temasları ardından bugün Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren
'e geçti.
Bakan Akar, 1999 yılından bu yana Kosova'da KFOR barış gücünde görevli Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sultan Murat
Kışlasını ziyaret etti. Bakan Akar, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş tarafından karşılandı. Askerlerle tek tek tokalaşan Akar, burada görevli Türk subay ve astsubaylarla birlikte yemek yedi. Yaklaşık iki saat kışlada kalan Bakan Akar'ın daha sonra Türkiye
'ye hareket etmesi bekleniyor. Bakan Akar'ın Kosova ziyareti kapsamında yoğun güvenlik önlemlerin alındığı dikkat çekti.
Görüntü Dökümü
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-Birliğin görüntüsü
-Akar'ı taşıyan konvoyun içeri girmesi - Tabak
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:05 Kaynak: DHA
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