Dha Dış - Hulusi Akar, Kosova'daki Türk Taburunu Ziyaret Etti

Dha DIŞ - Hulusi Akar, Kosova'daki Türk Taburunu ziyaret ettiEnis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da bulunan Milli Savunma Bakani Hulusi Akar, Priştine'deki resmi temasları ardından bugün Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'e geçti.

Dha DIŞ - Hulusi Akar, Kosova'daki Türk Taburunu ziyaret etti



Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da bulunan Milli Savunma Bakani Hulusi Akar, Priştine'deki resmi temasları ardından bugün Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'e geçti.



Bakan Akar, 1999 yılından bu yana Kosova'da KFOR barış gücünde görevli Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sultan Murat Kışlasını ziyaret etti. Bakan Akar, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş tarafından karşılandı. Askerlerle tek tek tokalaşan Akar, burada görevli Türk subay ve astsubaylarla birlikte yemek yedi. Yaklaşık iki saat kışlada kalan Bakan Akar'ın daha sonra Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor. Bakan Akar'ın Kosova ziyareti kapsamında yoğun güvenlik önlemlerin alındığı dikkat çekti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Siyasi Parti Bayraklarıyla Türk Bayrakları Çöpe Atıldı

Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı

Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek

İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı