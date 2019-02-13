Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

Dha Dış - Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

7 saat önce

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşmede bulundu.

Dha Dış - Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü, System.String[]
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşmede bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Hulusi Akar ile Stoltenberg ikili görüşmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:24 Kaynak: DHA

Belçika, Brüksel, Hulusi Akar, Güncel
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