Dha Dış - Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü
21 dakika önce
Dha DIŞ - Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüBrüksel (DHA) - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşmede bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:20 Kaynak: DHA
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