Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

Dha Dış - Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

21 dakika önce

Dha DIŞ - Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüBrüksel (DHA) - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşmede bulundu.

Dha DIŞ - Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Brüksel (DHA) - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşmede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:20 Kaynak: DHA

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