Dha Dış - İçeride Merkel ve Macron Anlaşma İmzaladı, Dışarıda Sarı Yelekliler Protesto Etti
48 dakika önce
Dha DIŞ - İçeride Merkel ve Macron anlaşma imzaladı, dışarıda sarı yelekliler protesto etti(Tür: Dış)
Dha DIŞ - İçeride Merkel
ve Macron anlaşma imzaladı, dışarıda sarı yelekliler protesto etti
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:49 Kaynak: DHA
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