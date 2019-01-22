Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İçeride Merkel ve Macron Anlaşma İmzaladı, Dışarıda Sarı Yelekliler Protesto Etti

Dha Dış - İçeride Merkel ve Macron Anlaşma İmzaladı, Dışarıda Sarı Yelekliler Protesto Etti

48 dakika önce

Dha DIŞ - İçeride Merkel ve Macron anlaşma imzaladı, dışarıda sarı yelekliler protesto etti(Tür: Dış)

Dha DIŞ - İçeride Merkel ve Macron anlaşma imzaladı, dışarıda sarı yelekliler protesto etti

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:49 Kaynak: DHA

Angela Merkel, Güncel
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