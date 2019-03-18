Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Idai Kasırgası Zimbabve'de En Az 70 Can Aldı

Dha Dış - Idai Kasırgası Zimbabve'de En Az 70 Can Aldı

22 dakika önce

Zimbabve'yi vuran Idai kasırgası ülkenin güney bölgesinde en az 70 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Dha Dış - Idai Kasırgası Zimbabve'de En Az 70 Can Aldı, System.String[]
Zimbabve'yi vuran Idai kasırgası ülkenin güney bölgesinde en az 70 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Halen 100'den fazla kişinin kayıp olduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Kasırga sonrası açıklama yapan yetkililer, en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100'den fazla kişinin de halen kayıp olduğunu açıkladı. Kasırgada en çok köprü ve yolların hasar gördüğü belirtilen açıklamada, kasırgadan etkilenen insanlara ulaşmak için yolları açma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği de belirtildi. Ayrıca, başkent Harare'de durumu takip etmek için bir komuta merkezinin kurulduğuna değinildi.

Konuya ilişkin daha önce açıklama yapan Zimbabve Başkanı Emmerson Mnangagwa ise "Düşüncelerim ve dualarım Idai kasırgasından etkilenenlerle, Zimbabve silahlı kuvvetleri ve arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunan yerel ve küresel ortaklarımıza teşekkür ediyorum" demişti.

Ülkede afet hali ilan edilirken, Birleşmiş Milletler'in verilerine göre ise Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de toplam 1.5 milyon kişi etkilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:21 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tutuklu Bombacı, Teröristbaşı Öcalan İçin İntihar mı Etti? Cezaevinden Açıklama Geldi Kendisine Ait Mahrem Görüntülerle Şantaj Edilen Onur Büyüktopçu'dan İlk Açıklama Trabzon'u Karıştıran Afiş Haberine Emniyetten Açıklama: Gerçeği Yansıtmıyor Karısı Tarafından Bıçaklanan Vatandaş, Manşeti Kendisi Attı: Yaz Gazeteci
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 11:43:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Idai Kasırgası Zimbabve'de En Az 70 Can Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]