Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İdlib'de 2 Ayrı Noktada Patlama: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Dha Dış - İdlib'de 2 Ayrı Noktada Patlama: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

1 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde 2 farklı noktada patlama meydana geldi.

Dha Dış - İdlib'de 2 Ayrı Noktada Patlama: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var, System.String[]
Suriye'nin İdlib kentinde 2 farklı noktada patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar patlamalarda 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini; çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:20 Kaynak: DHA

Suriye, İdlib, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karamollaoğlu'ndan Anket Açıklaması: Oylarımızda Patlama Olacak Beşar Esad'dan Dikkat Çeken Türkiye ve YPG Açıklaması

İdlib'de Art Arda İki Bombalı Saldırı: 9 Ölü, 37 Yaralı Son Dakika! Geçtiğimiz Ay Göreve Getirilen CHP Gaziantep İl Yönetimi İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:45:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İdlib'de 2 Ayrı Noktada Patlama: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]