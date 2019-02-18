Dha Dış - İdlib'de 2 Ayrı Noktada Patlama: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
1 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinde 2 farklı noktada patlama meydana geldi.
Suriye
'nin İdlib
kentinde 2 farklı noktada patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar patlamalarda 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini; çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
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Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:20 Kaynak: DHA
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