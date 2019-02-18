Dha Dış - İdlib'de 2 Ayrı Noktada Patlama Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - 3
34 dakika önce
Dha DIŞ - İdlib'de 2 ayrı noktada patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var (2)Suriye (DHA) - Suriye'nin İdlib kentinde 2 farklı noktada patlama meydana geldi.
Dha DIŞ - İdlib
'de 2 ayrı noktada patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var (2) Suriye
(DHA
) - Suriye'nin İdlib kentinde 2 farklı noktada patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar bomba yüklü 2 aracın patlatıldığını; patlamalarda 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini; 30'dan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.
Patlamalar sonrası bölge savaş alanına döndü. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile en yakın sağlık merkezlerine götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:50 Kaynak: DHA
Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Hafta Sonu Kar Geliyor
İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi
Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Çırılçıplak Soyup, Boynuma İp Geçirip Dövdü
İdlib'de Art Arda İki Bombalı Saldırı: 9 Ölü, 37 Yaralı