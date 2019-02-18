Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İdlib'de 2 Ayrı Noktada Patlama Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - 3

Dha Dış - İdlib'de 2 Ayrı Noktada Patlama Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - 3

34 dakika önce

Dha DIŞ - İdlib'de 2 ayrı noktada patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var (2)Suriye (DHA) - Suriye'nin İdlib kentinde 2 farklı noktada patlama meydana geldi.

Dha DIŞ - İdlib'de 2 ayrı noktada patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var (2)

Suriye (DHA) - Suriye'nin İdlib kentinde 2 farklı noktada patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar bomba yüklü 2 aracın patlatıldığını; patlamalarda 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini; 30'dan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Patlamalar sonrası bölge savaş alanına döndü. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile en yakın sağlık merkezlerine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:50 Kaynak: DHA

İdlib, DHA, Güncel
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