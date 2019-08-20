DHA DIŞ- İdlib hayalet kente dönüyor
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İdlib hayalet kente dönüyorSuriye'de rejim güçlerinin vurmaya devam ettiği İdlib, hayalet kente döndü.
İdlib Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:12 Kaynak: DHA
hayalet kente dönüyor Suriye
'de rejim güçlerinin vurmaya devam ettiği İdlib, hayalet kente döndü. Suriye rejiminin düzenlediği saldırılarda bir cami de hedef alındı Kurban Bayramı
'ndan beri devam eden saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan siviller zorunlu olarak göç etmeye devam ediyor. Bu arada siviller kaçarken, rejim güçleri bölgeyi havadan ve karadan vuruyor. Han Şeyhun
ilçesi kırsalındaki bir yerleşim birimindeki cami de devam eden saldırılardan nasibini aldı. Ali Bin Ebu Talip Cami neredeyse kullanılamaz hale gelirken, saldırıda kimsenin yaşamını yitirmediği, ancak çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Bu arada saldırılardan kaçan Suriyeli siviller, güvenli olan Türk sınırına doğru kaçışlarını sürdürüyor.
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