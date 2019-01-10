Son Dakika Haberleri: Dha Dış – İki Kişinin Ölmesine Neden Kazayı Yaptı, Aracı Bırakıp Kaçtı

Dha Dış – İki Kişinin Ölmesine Neden Kazayı Yaptı, Aracı Bırakıp Kaçtı

1 saat önce

–Çin'in Hunan eyaletinde bulunan Changde bölgesinde meydana gelen kazada, karşı şeride giren bir cip sürücüsü, önce bir otomobile kafadan çarptı; ardından üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı ve elektrik direğine vurarak durabildi.

Dha Dış – İki Kişinin Ölmesine Neden Kazayı Yaptı, Aracı Bırakıp Kaçtı, System.String[]
Çin'in Hunan eyaletinde bulunan Changde bölgesinde meydana gelen kazada, karşı şeride giren bir cip sürücüsü, önce bir otomobile kafadan çarptı; ardından üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı ve elektrik direğine vurarak durabildi. Otomobilde bulunana sürücü ve yolcunun hayatını kaybettiği; motosiklet üzerindekilerin yaralandığı kaza sonrası cip sürücüsü aracı bırakıp kaçtı.

Kaçan sürücünün bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza ve sürücünün kaçışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazanın görüntüsü

Sürücünün kaçması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:12 Kaynak: DHA

Hunan, Güncel
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