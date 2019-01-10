Dha Dış ? İki Kişinin Ölmesine Neden Kazayı Yaptı, Aracı Bırakıp Kaçtı
1 saat önce
Dha DIŞ ? İki kişinin ölmesine neden kazayı yaptı, aracı bırakıp kaçtıÇin (DHA) 'Çin'in Hunan eyaletinde bulunan Changde bölgesinde meydana gelen kazada, karşı şeride giren bir cip sürücüsü, önce bir otomobile kafadan çarptı;
Dha DIŞ ? İki kişinin ölmesine neden kazayı yaptı, aracı bırakıp kaçtı Çin
(DHA
) 'Çin'in Hunan
eyaletinde bulunan Changde bölgesinde meydana gelen kazada, karşı şeride giren bir cip sürücüsü, önce bir otomobile kafadan çarptı; ardından üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı ve elektrik direğine vurarak durabildi. Otomobilde bulunana sürücü ve yolcunun hayatını kaybettiği; motosiklet üzerindekilerin yaralandığı kaza sonrası cip sürücüsü aracı bırakıp kaçtı.
Kaçan sürücünün bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza ve sürücünün kaçışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:38 Kaynak: DHA
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