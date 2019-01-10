Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? İki Kişinin Ölmesine Neden Kazayı Yaptı, Aracı Bırakıp Kaçtı

Dha Dış ? İki Kişinin Ölmesine Neden Kazayı Yaptı, Aracı Bırakıp Kaçtı

1 saat önce

Dha DIŞ ? İki kişinin ölmesine neden kazayı yaptı, aracı bırakıp kaçtıÇin (DHA) 'Çin'in Hunan eyaletinde bulunan Changde bölgesinde meydana gelen kazada, karşı şeride giren bir cip sürücüsü, önce bir otomobile kafadan çarptı;

Dha DIŞ ? İki kişinin ölmesine neden kazayı yaptı, aracı bırakıp kaçtı

Çin (DHA) 'Çin'in Hunan eyaletinde bulunan Changde bölgesinde meydana gelen kazada, karşı şeride giren bir cip sürücüsü, önce bir otomobile kafadan çarptı; ardından üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı ve elektrik direğine vurarak durabildi. Otomobilde bulunana sürücü ve yolcunun hayatını kaybettiği; motosiklet üzerindekilerin yaralandığı kaza sonrası cip sürücüsü aracı bırakıp kaçtı.

Kaçan sürücünün bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza ve sürücünün kaçışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:38 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hunan, DHA, Güncel
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