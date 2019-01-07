Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İklim Değişikliği Çöllerin Genişlemesine Neden Oluyor

Dha Dış - İklim Değişikliği Çöllerin Genişlemesine Neden Oluyor

49 dakika önce

Arizona Üniversitesi'nin (UA) ağaç halkaları üzerinde yaptığı araştırmada, iklim değişikliğinin çöllerin genişlemesine neden olduğu ortaya çıktı.

Dha Dış - İklim Değişikliği Çöllerin Genişlemesine Neden Oluyor, System.String[]
Arizona Üniversitesi'nin (UA) ağaç halkaları üzerinde yaptığı araştırmada, iklim değişikliğinin çöllerin genişlemesine neden olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları 800 yıl öncesine kadar uzanan ağaç halkalarını inceledi ve iklim değişikliğinin Güney Kaliforniya'daki Baja yarımadasından Güney Arizona'ya kadar bir bölgeye yayılan Sonoran'ı da kapsayan gezegenin en büyük çöllerini genişlettiğini tespit etti.

Araştırma ekibi  Kuzey Yarımküredeki beş orta enlem noktasından  ağaç halkası verilerini birleştirerek bu sonuca ulaştı. Son  800 yılda ağaç halkalarının genişliğine ve kalınlığına bakarak tropik kuşağın giderek genişlediğini tespit eden bilim insanları, 1568 ve 1634 yılları arasında yaşanan genişlemenin aşırı kuraklık ile örtüştüğünü ve günümüzde ise bu genişlemenin hızla devam ettiğini ortaya koydu. - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:36 Kaynak: DHA

Kaliforniya, Arizona Üniversitesi, Ekonomi
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