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DHA DIŞ- İngiliz elçi: Trump beceriksiz

30 dakika önce

Birleşik Krallık ABD Elçisi Sir Kim Darroch, ülkesine gönderdiği notlarda ABD Başkanı Donald Trump'ı 'beceriksiz' bulduğunu ve kariyerinin bir 'rezaletle' sonuçlanabileceğini ifade etti.

DHA DIŞ- İngiliz elçi: Trump beceriksiz, System.String[]
Birleşik Krallık ABD Elçisi Sir Kim Darroch, ülkesine gönderdiği notlarda ABD Başkanı Donald Trump'ı 'beceriksiz' bulduğunu ve kariyerinin bir 'rezaletle' sonuçlanabileceğini ifade etti.
Daily Mail'in, sızdırılan belgelere dayandırdığı haberine göre, Darroch, ülkesine gönderdiği notlarda, Trump'ın ekonomi politikalarının dünya ticaret sistemini bir 'enkaz' haline getirebileceği değerlendirmelerini yaptı.
Darroch'un notlarında, Beyaz Saray'daki çatışmaları bir bıçaklı düelloya benzettiği, Trump'ın bazı 'tehlikeli Ruslara' borçlu olabileceği ve İran'a saldırma ihtimali olduğu yorumları görüldü.
Notlardaki bir diğer dikkat çeken ifade, "Trump'ın yönetiminin iyiye gidebileceğine inanmıyorum, daha işlevsiz, daha tahmin edilemez, daha az fraksiyonlu, daha az diplomatik beceriye sahip ve yetersizler" olurken, Darroch, Beyaz Saray'ın bir daha yetkin olarak tanımlanamayacağını düşündüğünü belirtti.
Trump'ın tartışmalarda aldırış etmeme özelliği ve pek çok olumsuz durumdan politik olarak zarar görmeden sıyrıldığına işaret eden Darroch, ülkesinde politikacılara 'Trump'ı görmezden gelmeme' uyarısı yaptı.


- İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:14 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel
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