Dha Dış - İngiliz Polisi, 'Teröre' Karşı Vatandaşları Kısa Film ile Uyardı
1 saat önce
– Birleşik Krallık 'ta Ulusal Terörle Mücadele Emniyet Ofisi, terörle mücadele kampanyası kapsamında sinemalarda 8 hafta kalacak bir kısa film yayınladı.
– Birleşik Krallık
'ta Ulusal Terörle Mücadele Emniyet Ofisi, terörle mücadele kampanyası kapsamında sinemalarda 8 hafta kalacak bir kısa film yayınladı.
Terörle Mücadele Ofisi, genç kitlelere de ulaşmak adına bu kısa filmi Oscar Töreni'nin yaklaştığı şu sıralarda yayınlamayı tercih ettiğini duyurdu. Terörle mücadele kapsımanda hazırlanan kısa filmin konusu 'şüpheli eylemleri polise bildirmek', sloganı ise 'topluluklar terörü yenebilir' oldu.
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-Terörle mücadele filmi - İngiltere
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:59 Kaynak: DHA
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