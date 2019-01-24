Dha Dış - İngiliz Polisi, 'Teröre' Karşı Vatandaşları Kısa Film ile Uyardı
29 dakika önce
Dha DIŞ - İngiliz polisi, 'teröre' karşı vatandaşları kısa film ile uyardıİngiltere, (DHA) ? Birleşik Krallık 'ta Ulusal Terörle Mücadele Emniyet Ofisi, terörle mücadele kampanyası kapsamında sinemalarda 8 hafta kalacak bir kısa film yayınladı.
Dha DIŞ - İngiliz polisi, 'teröre' karşı vatandaşları kısa film ile uyardı İngiltere
, (DHA
) ? Birleşik Krallık
'ta Ulusal Terörle Mücadele Emniyet Ofisi, terörle mücadele kampanyası kapsamında sinemalarda 8 hafta kalacak bir kısa film yayınladı.
Terörle Mücadele Ofisi, genç kitlelere de ulaşmak adına bu kısa filmi Oscar Töreni'nin yaklaştığı şu sıralarda yayınlamayı tercih ettiğini duyurdu. Terörle mücadele kapsamında hazırlanan kısa filmin konusu 'şüpheli eylemleri polise bildirmek', sloganı ise 'topluluklar terörü yenebilir' oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:38 Kaynak: DHA
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