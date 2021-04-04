DHA DIŞ 'İngiliz serbest tırmanıcı güvenlik önlemi olmadan 116 metrelik otele tırmandı - Son Dakika

DHA DIŞ 'İngiliz serbest tırmanıcı güvenlik önlemi olmadan 116 metrelik otele tırmandı
04.04.2021 15:19
İngiliz serbest tırmanıcı George King, İspanya'nın Barselona kentindeki 116 metrelik 'Melia Barcelona Sky' otelini 25 dakikada tırmandı.
İngiliz serbest tırmanıcı George King, İspanya'nın Barselona kentindeki 116 metrelik 'Melia Barcelona Sky' otelini 25 dakikada tırmandı.
İngiliz tırmanıcı George King, (21) İspanya'nın Barcelona kentindeki 116 metre yüksekliğindeki 'Melia Barcelona Sky' oteline 25 dakika içerisinde tırmanarak rekor denemesi gerçekleştirdi. Serbest tırmnma tüm tırmanma sporları içerisinde en tehlikeli kategori olarak kabul edilirken,King,hiçbir güvenlik önlemi ve özel ekipman olmadan çıplak elleriyle tırmanışı gerçekleştirdi. King'in tırmanışını çevredeki kişilerce ilgiyle izlendi. King'in, tırmanış soınrası polis tarafından gözaltına alındığı ve para cezası ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. King'in, 2019 yılında Londra'daki 310 metrelik The Shard binasına başarılı şekilde tırmandığı belirtildi.
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