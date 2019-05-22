Son Dakika Haberleri: Dha Dış – İngiltere Avam Kamarası Lideri Leadsom İstifa Etti

Dha Dış – İngiltere Avam Kamarası Lideri Leadsom İstifa Etti

7 saat önce

– İngiltere'de Avam Kamarası lideri Andrea Leadsom, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Dha Dış – İngiltere Avam Kamarası Lideri Leadsom İstifa Etti, System.String[]
İngiltere'de Avam Kamarası lideri Andrea Leadsom, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Theresa May hükümetinin Avam Kamarası lideri Andrea Leadsom, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Leadsom istifa mektubunda, Theresa May'in dün duyurduğu yeni Brexit anlaşmasının İngiltere'yi referandum sonucuna bağlı biçimde AB'den ayırmayacağını gerekçe gösterdi. Leadsom istifa mektubunda, "Hükümetteki görevimden büyük bir pişmanlıkla ve istemeyerek istifa ediyorum. Şu an önerilen anlaşma ile İngiltere'yi gerçekten egemen kılacağımıza inanmıyorum. İkinci bir referandum tehlikeli derecede bölücü olacaktır" dedi.

2016'DA MAY'E KARŞI ADAY OLMUŞTU

Andrea Leadsom, 2016'da yapılan referandumun ardından başbakanlık makamı için Theresa May'e karşı aday olmuş, ancak sonrasında adaylıktan çekilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:25 Kaynak: DHA
Twitter, İngiltere, Güncel
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