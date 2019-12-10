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Dha dış 'ingiltere başbakanı boris johnson'un seçim reklam filmi dikkat çekti
6 saat önce
DHA DIŞ 'İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un seçim reklam filmi dikkat çektiVIDEO YOKİngiltere, (DHA)- İngiltere Başbakanı yaklaşan erken seçimler için 'Aşk Her Yerde' filminin bir sahnesini yeniden canlandırarak reklam filmi çekti, film İngiltere'de ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
DHA DIŞ 'İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un seçim reklam filmi dikkat çekti
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İngiltere, (DHA)- İngiltere Başbakanı yaklaşan erken seçimler için 'Aşk Her Yerde' filminin bir sahnesini yeniden canlandırarak reklam filmi çekti, film İngiltere'de ilgi gördü.
İngiltere'de Parlamento tarafından alınan erken seçimlere 2 gün kala Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Boris Johnson, 2003 yılı yapımı Aşk Her Yerde (Love Actually) filminde yer alan bir sahneyi yeniden canlandırdı. Sahnede büyük yazı kartları kullanan Boris Johnson, 'Oyununuz hiç bu kadar önemli olmamıştı. Diğer adam kazanabilir' mesajlarını iletti. Reklam filminde Başbakan Johnson'un ilettiği mesajlar arasında 'Biraz şansla gelecek yıl Brexit'i halledebiliriz tabi eğer Parlamento tekrar engel olmazsa' yazıyor.
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