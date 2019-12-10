Son Dakika Haberleri: Dha dış 'ingiltere başbakanı boris johnson'un seçim reklam filmi dikkat çekti
Son Dakika Güncel Dha dış 'ingiltere başbakanı boris johnson'un seçim reklam filmi dikkat çekti - Son Dakika

Dha dış 'ingiltere başbakanı boris johnson'un seçim reklam filmi dikkat çekti

6 saat önce

DHA DIŞ 'İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un seçim reklam filmi dikkat çektiVIDEO YOKİngiltere, (DHA)- İngiltere Başbakanı yaklaşan erken seçimler için 'Aşk Her Yerde' filminin bir sahnesini yeniden canlandırarak reklam filmi çekti, film İngiltere'de ilgi gördü.

DHA DIŞ 'İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un seçim reklam filmi dikkat çekti

VIDEO YOK

İngiltere, (DHA)- İngiltere Başbakanı yaklaşan erken seçimler için 'Aşk Her Yerde' filminin bir sahnesini yeniden canlandırarak reklam filmi çekti, film İngiltere'de ilgi gördü.

İngiltere'de Parlamento tarafından alınan erken seçimlere 2 gün kala Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Boris Johnson, 2003 yılı yapımı Aşk Her Yerde (Love Actually) filminde yer alan bir sahneyi yeniden canlandırdı. Sahnede büyük yazı kartları kullanan Boris Johnson, 'Oyununuz hiç bu kadar önemli olmamıştı. Diğer adam kazanabilir' mesajlarını iletti. Reklam filminde Başbakan Johnson'un ilettiği mesajlar arasında 'Biraz şansla gelecek yıl Brexit'i halledebiliriz tabi eğer Parlamento tekrar engel olmazsa' yazıyor.

Dha dış 'ingiltere başbakanı boris johnson'un seçim reklam filmi dikkat çekti

Boris Johnson, İngiltere, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şarkıcı Eylem, İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson'a Türk kahvesi ikram etti
Yanlışlıkla tahliye edildi, tahliye edildikten sonra 11 kişiye tecavüz etti Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boris Johnson'da biraz Türklük var" sözleriyle salonu güldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 16:18:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha dış 'ingiltere başbakanı boris johnson'un seçim reklam filmi dikkat çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]