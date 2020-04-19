DHA DIŞ –İngiltere, Çin'den aldığı maskeleri böyle getirdi - Son Dakika

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DHA DIŞ –İngiltere, Çin'den aldığı maskeleri böyle getirdi
6 saat önce
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadelede gerekli tıbbi malzeme sıkıntısı yaşayan İngiltere, sağlık çalışanlarına(NHS) dağıtmak üzere, Çin'den 2.5 milyon maske aldı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadelede gerekli tıbbi malzeme sıkıntısı yaşayan İngiltere, sağlık çalışanlarına(NHS) dağıtmak üzere, Çin'den 2.5 milyon maske aldı. İngiliz Havayolu British Airways tarafından taşınan tıbbi yardım malzemesi yolcu uçağının koltuklarına yerleştirildi. Uçak dolusu tıbbi yardım malzemesi İngiltere'deki sağlık çalışanlaırna dağıtılacak. Uçağın içinin tıka basa doldurulduğu tıbbi yardım malzemesine dikkat çekmek isteyen pilot Andy Goodliffe o anları kayda aldı. 28 saatlik uçuşla tıbbi malzemeleri İngiltere'ye getiren pilot Goodliffe'nin paylaştığı görüntülerde, malzemelerin fazlalığına ve ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 11:11 Kaynak: DHA
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