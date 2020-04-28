DHA DIŞ –İngiltere'de canlı yayında yemek yaparken havluyu ateşe verdi - Son Dakika

İngiltere 'de ulusal bir kanalda yayınlanan sabah programında yangın çıktı. Dünyaca ünlü şef John Torode, evinin mutfağından katıldığı sabah programında yemek yapmaya başladı. Kazayla elindeki havluyu ocağın yanında unutunca, havlu alev almaya başladı

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