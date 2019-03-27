Dha Dış ? İngiltere'de İslami Eğitim Merkezine Saldırı
17 dakika önce
Dha DIŞ ? İngiltere'de İslami eğitim merkezine saldırıİngiltere (DHA) ? İngiltere'nin Newcastle şehrinde saldırganlar, Bahr İslami Eğitim Merkezi'ne saldırdı.
Dha DIŞ ? İngiltere
'de İslami eğitim merkezine saldırı
İngiltere (DHA
) ? İngiltere'nin Newcastle şehrinde saldırganlar, Bahr İslami Eğitim Merkezi'ne saldırdı. Yerel medya, saldırganların Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığı; binayı yağmaladıklarını duyurdu.
Yerel medya, İngiltere'nin Newcastle şehrinde İslami eğitim veren Bahr Akademisi'nin saldırıya uğradığını; saldırıda bina içi ve dışının zarar gördüğünü duyurdu. Yerel medya, saldırganların Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığını ve duvarlara ırkçı ve İslamofobik yazılar yazdığını duyurdu. Polis
, olayla ilgili olarak 18 yaşında bir kadın, 16 ve 14 yaşlarında iki çocuğun ve 14 yaşlarında bir kız çocuğunun gözaltına alındığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:11 Kaynak: DHA
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