DHA DIŞ -İngiltere'de sağlık çalışanları için rekor bağış toplayan yüzbaşı 100 yaşına girdi - Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için toplandığı milyonlarca lira bağışla gündeme gelen İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore bugün 100 yaşına girdi. Moore için 2'inci Kraliçe Elizabeth tebrik kartı gönderirken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da görüntülü mesaj yayınladı.

İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için toplandığı milyonlarca lira bağışla gündeme gelen İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore bugün 100 yaşına girdi. Savaş gazisi Yüzbaşı Tom Moore, 100'üncü doğum gün nedeniyle bahçesinde yürüteciyle birlikte 100 tur atacağını ilan etmişti. Bu kampanyasının amacı ise, NHS için yaklaşık 8 bin 700 (1000 Sterlin) lira toplayabilmekti. Yüzbaşı Tom'un bu kampanyası bir anda çığ gibi büyüdü ve yaklaşık 280 milyon lira (30 milyon sterlin) yardım bağışı topladı.

KRALİÇE TEBRİK KARTI YOLLADI

Koronavirüs salgınında dayanışmanın simgesi haline gelen Yüzbaşı Tom, bugün 100 yaşına girdi. Kraliçe Elizabeth savaş gazisine tebrik kartı yolladı, koronavirüsü yenen Başbakan Boris Johnson doğum günü şerefine, sosyal medya hesabından görüntülü kutlama mesajı yayınladı. Başbakan Johnson, "Yüzbaşı Tom, tüm ulus adına 100'ünüc doğum gününü kutluyorum" dedi. Ulusal Posta Servisi, Yüzbaşı Tom'un doğum günü sebebiyle bazı posta kutularını mavi renge boyadı ve "Doğum günün kutlu olsun Yüzbaşı Tom" yazdı.

EN GÜZEL HEDİYE İNGİLİZ ORDUSU'DAN GELDİ

En güzel doğum günü hediyesi ise mensubu olduğu İngiliz Ordusu'ndan geldi. İngiliz ordusu orkestra üyeleri, evlerinden doğum günü mesajına katılarak eş zamanlı olarak 'İyi ki doğdun' şarkısını çaldı. İngiliz Hava Kuvvetleri ise İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma savaş uçaklarıyla, Yüzbaşı Tom'un evinin üzerinden 'saygı uçuşu' yaptı.