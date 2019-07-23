DHA DIŞ- İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu
1 saat önce
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlik koltuğuna seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni Başbakanı oldu.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:16 Kaynak: DHA
'de Muhafazakar Parti liderlik koltuğuna seçilen Boris Johnson
, ülkenin yeni Başbakanı oldu.
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için yapılan seçimin galibi eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson oldu. Jeremy Hunt ile girdiği seçimi %66 oyla kazanan Johnson, İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.
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