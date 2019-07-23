DHA DIŞ- İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu

İngiltere 'de Muhafazakar Parti liderlik koltuğuna seçilen Boris Johnson , ülkenin yeni Başbakanı oldu.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için yapılan seçimin galibi eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson oldu. Jeremy Hunt ile girdiği seçimi %66 oyla kazanan Johnson, İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.