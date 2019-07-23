Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu
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DHA DIŞ- İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu

1 saat önce

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlik koltuğuna seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni Başbakanı oldu.

DHA DIŞ- İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu, System.String[]
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlik koltuğuna seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni Başbakanı oldu.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için yapılan seçimin galibi eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson oldu. Jeremy Hunt ile girdiği seçimi %66 oyla kazanan Johnson, İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.


Boris Johnson, İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:16 Kaynak: DHA
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