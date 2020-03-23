Son Dakika › Güncel › DHA DIŞ İngilterede sunucu, annesiyle pencere arkasından hasret giderdi - Son Dakika
DHA DIŞ İngilterede sunucu, annesiyle pencere arkasından hasret giderdi
13 dakika önce
İngiltere'de sunucu, annesiyle pencere arkasından hasret giderdiİngiltere, (DHA) - İngiliz televizyon sunucusu Ruth Langsford, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina altında olan annesinin anneler gününü pencere arkasından erken kutladı.
İngiltere'de sunucu, annesiyle pencere arkasından hasret giderdi
İngiltere, (DHA) - İngiliz televizyon sunucusu Ruth Langsford, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina altında olan annesinin anneler gününü pencere arkasından erken kutladı. Sunucu o anları kayıt etti.
Ünlü televizyon sunucusu Ruth Langsford yaşından dolayı karantina altında olan annesinin 'anneler gününü' erken kutlayarak o anları videoya kaydetti. Sosyal medyadan görüntüyü 'karantina altında ama unutulmadı. Anneler günün kutlu olsun anne. Onu seviyorum' mesajıyla paylaştı. Görüntüde cam pencere arkasından annesini öpen Ruth 'Ne garip değil mi. Seni özledik' dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:36 Kaynak: DHA
Son Dakika Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak İngiltere'de sunucu, annesiyle pencere arkasından hasret giderdi Abdurrahim Albayrak "Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak herşey. Herkese selam" Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı