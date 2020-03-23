DHA DIŞ İngilterede sunucu, annesiyle pencere arkasından hasret giderdi - Son Dakika
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DHA DIŞ İngilterede sunucu, annesiyle pencere arkasından hasret giderdi

13 dakika önce

İngiltere'de sunucu, annesiyle pencere arkasından hasret giderdiİngiltere, (DHA) - İngiliz televizyon sunucusu Ruth Langsford, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina altında olan annesinin anneler gününü pencere arkasından erken kutladı.

İngiltere'de sunucu, annesiyle pencere arkasından hasret giderdi

İngiltere, (DHA) - İngiliz televizyon sunucusu Ruth Langsford, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina altında olan annesinin anneler gününü pencere arkasından erken kutladı. Sunucu o anları kayıt etti.

Ünlü televizyon sunucusu Ruth Langsford yaşından dolayı karantina altında olan annesinin 'anneler gününü' erken kutlayarak o anları videoya kaydetti. Sosyal medyadan görüntüyü 'karantina altında ama unutulmadı. Anneler günün kutlu olsun anne. Onu seviyorum' mesajıyla paylaştı. Görüntüde cam pencere arkasından annesini öpen Ruth 'Ne garip değil mi. Seni özledik' dedi.

DHA DIŞ İngilterede sunucu, annesiyle pencere arkasından hasret giderdi

Koronavirüs, İngiltere, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:36 Kaynak: DHA

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