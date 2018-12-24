Son Dakika Haberleri: Dha Dış -ios 12.1.2 Güncellemesi Hücresel Veri Kesintilerine Neden Oldu

Dha Dış -ios 12.1.2 Güncellemesi Hücresel Veri Kesintilerine Neden Oldu

2 saat önce

Apple'ın iPhone'larda iOS 12.1.2 güncellemesinin birçok kullanıcıda hücresel veri kesintilerine neden olduğu bildirildi.

Dha Dış -ios 12.1.2 Güncellemesi Hücresel Veri Kesintilerine Neden Oldu, System.String[]
Apple'ın iPhone'larda iOS 12.1.2 güncellemesinin birçok kullanıcıda hücresel veri kesintilerine neden olduğu bildirildi. Twitter'da çok sayıda kullanıcı, iOS güncellemesinin, hücresel veri bağlantısında sıkıntı yarattığından şikayet etti. Haberi ilk olarak Forbes duyurdu. Twitter'da, kullanıcıların iPhone'larını  iOS'un en son sürümüne güncelledikten sonra hücresel veriye bağlanamadığı konusunda bir çok şikayet var. Servis yok uyarısını gören kullanıcılar Apple'ı Twitter'dan soru yağmuruna tuttu. Apple, Support Twitter hesabından şikayetlerini dile getiren kullanıcılara telefonlarını kapatıp açmalarını veya veri bağlantısını sıfırlamalarını öneriyor. - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:25 Kaynak: DHA

Forbes, Twitter, Apple, Güncel
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