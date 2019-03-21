Dha Dış - Irak'ta Feribot Battı: 45 Kişi Hayatını Kaybetti (2)
34 dakika önce
Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde bir feribot battı.
Irak
'ın Musul
kentinde Dicle
nehri üzerinde bir feribot battı. Feribotta aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 100'e yakın yolcu vardı.
Yetkililerin yaptığı açıklamada şu ana kadar 12 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Sivil savunma yetkilileri 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kurtarma ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar, nehirdekileri kurtarmaya çalışıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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nehir üzerinde yüzmeye çalışanlar
batan feribot
(YENİ GÖRÜNTÜLERLE BERABER DGS'DE)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:02 Kaynak: DHA
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