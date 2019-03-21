Dha Dış - Irak'ta Feribot Battı... Nehirde Can Pazarı - 3
1 saat önce
Dha DIŞ - Irak'ta feribot battı.
Dha DIŞ - Irak
'ta feribot battı... Nehirde can pazarı
IRAK (DHA
) - Irak'ın Musul
kentinde Dicle
nehri üzerinde bir feribot battı. Feribotta aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 100'e yakın yolcu bulunduğu belirtiliyor. Kurtarma ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar, nehirdekileri kurtarmaya çalışıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:20 Kaynak: DHA
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