Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ-Irak'ta protestocular İran Konsolosluğu'na saldırdı
Son Dakika Dünya DHA DIŞ-Irak'ta protestocular İran Konsolosluğu'na saldırdı

DHA DIŞ-Irak'ta protestocular İran Konsolosluğu'na saldırdı

8 saat önce

Irak'ta devam eden gösteriler şiddetini artırırken, göstericiler Kerbela kentindeki İran Konsolosluğu'na saldırdı.

DHA DIŞ-Irak'ta protestocular İran Konsolosluğu'na saldırdı, System.String[]

Irak'ta devam eden gösteriler şiddetini artırırken, göstericiler Kerbela kentindeki İran Konsolosluğu'na saldırdı.

Irak'ta yönetim karşıtı eylemlerin devam ederken, protestocuların Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu'na saldırdığı bildirildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde protestocuların konsolosluğun arka bahçesini ele geçirdikleri ve İran bayrağını indirerek Irak bayrağı astıkları görüldü. Eylemcilerin konsolosluk binasına taşlar attığı ve ateş yaktıkları görülen eylemlerde, göstericilerin binaya girmedikleri belirtildi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin  31 Ekim'de istifayı kabul ettiği açıklamasına rağmen Irak'ta yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

Görüntü dökümü:

İran konsolosluğu önünden görüntüler

Eylemcilerin görüntüleri

Konsolosluk duvarı önünde yakılan ateş


İran, Irak, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:58 Kaynak: DHA
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