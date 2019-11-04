Son Dakika Haberleri: Dha dış-ırak'ta protestocular iran konsolosluğu'na saldırdı
Son Dakika Güncel Dha dış-ırak'ta protestocular iran konsolosluğu'na saldırdı

Dha dış-ırak'ta protestocular iran konsolosluğu'na saldırdı

7 saat önce

Irak'ta protestocular İran Konsolosluğu'na saldırdıIrak (DHA) ? Irak'ın Kerbela kentinde protestocular, İran Konsolosluğu'na saldırdı.

DHA DIŞ- Irak'ta protestocular İran Konsolosluğu'na saldırdı

Irak (DHA) ? Irak'ın Kerbela kentinde protestocular, İran Konsolosluğu'na saldırdı.

Irak'ta yönetim karşıtı eylemlerin devam etmesiyle protestocuların Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu'na saldırdığı belirtildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde protestocuların konsolosluğun arka bahçesini ele geçirdikleri ve İran bayrağını indirerek Irak bayrağı astıkları görüldü. Eylemcilerin konsolosluk binasına taşlar attığı ve ateş yaktıkları görülen eylemlerde, göstericilerin binaya girmedikleri belirtildi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin 31 Ekim'de istifa ettiği açıklamasına rağmen Irak'ta yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

Dha dış-ırak'ta protestocular iran konsolosluğu'na saldırdı

İran, Irak, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Irak'taki gösterileri yorumsuz bir şekilde paylaştı
Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu Son Dakika: Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne yol açan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı CHP'den askerlik teklifi: Erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primleri devlet tarafından ödensin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 17:57:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha dış-ırak'ta protestocular iran konsolosluğu'na saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]