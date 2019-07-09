DHA DIŞ - Irak'ta yola döşenen mayınlar patladı: 3 ölü, 3 yaralı
2 saat önce
– Irak'ta teröristlerin yol kenarına yerleştirdikleri iki mayın patladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:19 Kaynak: DHA
– Irak
'ta teröristlerin yol kenarına yerleştirdikleri iki mayın patladı. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Olay Irak'ın Selahattin iline bağlı El Şirgat ilçesinde saat 11: 30 sıralarında meydana geldi. Yol kenarına yerleştirilmiş olan 2 mayının infilak etmesi sonucu biri emekli Albay olmak üzere 3 sivil öldü, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yerel medya, saldırının DEAŞ militanlarınca gerçekleştirildiğini; güvenlik kuvvetlerinin olayla ilgili araştırma yaptıklarını söyledi.
FETÖ'den tutuklanan İstihbarat Daire eski Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi
Çılgın Sedat lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu, trafik kazası geçirdi
İstanbul'un göbeğinde, Çinli kadının boğazını kesip evini ateşe verdiler
Irak'ın kararı sonrası yumurta üreticileri sıkıntıda! 35 kuruşa mal edip 20 kuruşa satıyorlar