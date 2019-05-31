DHA DIŞ - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi: Halkımız uyanık olsun

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------- Erşat Salihi'nin açıklaması -Patlama anı - güvenlik kamerası -Patlama anı ve panik anları -Sokakta koşanlar ve siren sesleri

Kerkük Valiliği de patlamalarda 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, 7 farklı yerde patlama meydana geldiğini söyleyerek, "Kudus caddesi, Valilik yanı ve Bağdat yolunda patlamalar gerçekleşti. Halkımız uyanık olsun, kalabalık yerlerden uzak durun" dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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