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DHA DIŞ - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi: Halkımız uyanık olsun

15 dakika önce

Kerkük'te ağırlıklı olarak Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde meydana gelen patlamalara dair Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, halkı dikkatli olmaları hususunda uyardı.

DHA DIŞ - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi: Halkımız uyanık olsun, System.String[]
Kerkük'te ağırlıklı olarak Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde meydana gelen patlamalara dair Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, halkı dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, 7 farklı yerde patlama meydana geldiğini söyleyerek, "Kudus caddesi, Valilik yanı ve Bağdat yolunda patlamalar gerçekleşti. Halkımız uyanık olsun, kalabalık yerlerden uzak durun" dedi.

Kerkük Valiliği de patlamalarda 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Erşat Salihi'nin açıklaması
-Patlama anı - güvenlik kamerası
-Patlama anı ve panik anları
-Sokakta koşanlar ve siren sesleri


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:26 Kaynak: DHA
Kerkük, Irak, Güncel
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