Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Halkımız uyanık olsun
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Halkımız uyanık olsun

12 dakika önce

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Halkımız uyanık olsunIrak (DHA) - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, "Halkımız uyanık olsun" dedi.

DHA DIŞ - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Halkımız uyanık olsun
Irak (DHA) - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, "Halkımız uyanık olsun" dedi.
DHA DIŞ - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Halkımız uyanık olsun
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:27 Kaynak: DHA
DHA, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin ile görüştü Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 00:39:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Halkımız uyanık olsun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]