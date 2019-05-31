DHA DIŞ - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Halkımız uyanık olsun
12 dakika önce
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Halkımız uyanık olsunIrak (DHA) - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, "Halkımız uyanık olsun" dedi.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:27 Kaynak: DHA
DIŞ - Irak
Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Halkımız uyanık olsun
Irak (DHA) - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, "Halkımız uyanık olsun" dedi.
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