DHA DIŞ - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Halkımız uyanık olsun

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Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu

MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin ile görüştü

Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var