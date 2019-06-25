Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- İran: ABD yaptırımları diplomasi yolunu kapatıyor
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- İran: ABD yaptırımları diplomasi yolunu kapatıyor

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, ülkenin üst düzey yetkililerine yönelik yaptırımlarının iki ülke arasındaki diplomatik bir görüşme ihtimalini kalıcı olarak yok ettiğini açıkladı.

DHA DIŞ- İran: ABD yaptırımları diplomasi yolunu kapatıyor, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, ülkenin üst düzey yetkililerine yönelik yaptırımlarının iki ülke arasındaki diplomatik bir görüşme ihtimalini kalıcı olarak yok ettiğini açıkladı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, "İran liderlerine yönelik bu verimsiz yaptırımlar, İran ve ABD arasındaki diplomatik yolları kapatmak anlamına geliyor" dedi.
Daha önce, İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi, ABD'ye ekonomik savaşı bitirme ve İran'a yönelik yaptırımları kaldırma çağrısı yapmıştı. BM'nin iki ülkeye uyarısı ise bölgede gerginliklerin artmasını engelleme yönünde olmuştu.


- İran
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:10 Kaynak: DHA
Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan, skandal cinsel taciz savunması: Benim tipim değil Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Son dakika! ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı 70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:19:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- İran: ABD yaptırımları diplomasi yolunu kapatıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]