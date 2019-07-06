Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - İran: Britanya, İran'ın vereceği tepkiden korkmalı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - İran: Britanya, İran'ın vereceği tepkiden korkmalı

13 dakika önce

İran'ın Uzmanlar Meclisi üyesi din adamı Ayatollah Jazayeri, İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta, İran'dan yüklenen yakıtı Suriye'ye götüren tankerin 'yasalara aykırı olarak' el konulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Britanya İran'ın vereceği cevaptan korkmalı' dedi.

DHA DIŞ - İran: Britanya, İran'ın vereceği tepkiden korkmalı, System.String[]
İran'ın Uzmanlar Meclisi üyesi din adamı Ayatollah Jazayeri, İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta, İran'dan yüklenen yakıtı Suriye'ye götüren tankerin 'yasalara aykırı olarak' el konulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Britanya İran'ın vereceği cevaptan korkmalı' dedi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı FarsNews'te yer alan habere göre, Jazayeri açıklamasında, "Kesinlikle gereken cevabı vereceğiz, ABD drone'una gösterdiğimiz tepkiyle bize yapılan zorbalıklara tepki göstermeden sessizce oturmayacağımızı kanıtladık" ifadelerini kullandı.


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:29 Kaynak: DHA
Cebelitarık, İngiltere, Britanya, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CSKA Moskova, Onyekuru'nun peşine düştü Ekrem İmamoğlu hasat şenliğine katılıp biçerdövere bindi: İstanbul, tarımıyla da bereketli Geliri olmayan engelli ve muhtaç vatandaşa devletten aylık 817 lira destek Gerekçeli karar yazıldı! FETÖ, eski savcı Osman Şanal'ı özellikle görevlendirmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 12:43:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - İran: Britanya, İran'ın vereceği tepkiden korkmalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]