Dha Dış - İran'da Askeri Helikopter Düştü: 1 Ölü
6 dakika önce
İran ordusuna ait bir askeri helikopter, İran - Irak sınırına yakın bir bölgede düştü.
İran ordusuna ait bir askeri helikopter, İran - Irak sınırına yakın bir bölgede düştü. İran medyası, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:43 Kaynak: DHA
İran basını sınır güvenliğinden sorumlu askerleri taşıyan helikopterin Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urumiye'ye bağlı Silvana kasabasının Dalampar bölgesinde dağlık alana düştüğünü; kazada bir kişinin öldüğünü; 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Helikopterin düşüş nedeni araştırılıyor.
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