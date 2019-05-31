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DHA DIŞ - İran'da birçok şehirde Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' planı protesto edildi

51 dakika önce

İran'ın birçok kentinde 'Dünya Kudüs Günü' dolayısıyla Filistin'e destek ve İsrail'i protesto gösterileri yapıldı.

DHA DIŞ - İran'da birçok şehirde Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' planı protesto edildi, System.String[]
İran'ın birçok kentinde 'Dünya Kudüs Günü' dolayısıyla Filistin'e destek ve İsrail'i protesto gösterileri yapıldı.

Başkent Tahran'ın yanı sıra diğer birçok şehirde yapılan yürüyüşlerde, göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail sorunu için önerdiği 'Yüzyılın Anlaşması' planını protesto etti.

Tahran'da 'kahrolsun ABD' ve 'kahrolsun İsrail' sloganları atan göstericiler, Suudi Arabistan hanedanını da taşıdıkları dövizlerle eleştirdi.

Tahran'daki yürüyüşe katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump'ın Filistin planını eleştirerek, "ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planı, kuşkusuz yüzyılın iflası olacak ve kesinlikle sonuçsuz kalacaktır. Emperyalistlerin, Kudüs ve Filistin aleyhindeki komploları başarısız olacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise "Kudüs satılık değil. Kudüs, Amerika'ya ait değildir ki İsrail'e bağışlasın. Hiç kimsenin Müslümanların ilk kıblesini Siyonistlere verme hakkı yok" diyerek Washington yönetimine tepki gösterdi.

'Dünya Kudüs Günü' yürüyüşleri, Filistin halkına destek amacıyla her yıl Ramazan ayının son cuması İran ve bazı İslam ülkelerinde yapılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Tahran'daki Dünya Kudüs Günü yürüyüşünden genel ve detay görüntüler

- Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yürüyüşe katılışı ve buradaki konuşması


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:12 Kaynak: DHA
İsrail, Filistin, İran, Güncel
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